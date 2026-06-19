Комната матери и ребенка открылась в нижегородском политехе

Комната матери и ребенка открылась в НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Она работает в учебном корпусе № 6, а воспользоваться ей могут все желающие студенты, имеющие детей, сообщили в пресс-службе вуза.
Пространством можно воспользоваться и в период сессии. Комната оборудована кроваткой, пеленальным столиком, игровым инвентарем. Здесь можно комфортно покормить, переодеть или помыть малыша, отдохнуть в тишине между парами или же поиграть в развивающие игры и порисовать за детским столиком.
Комната работает каждый день с 9 до 18 часов, кроме воскресений.
Проект реализован совместно с Минобрнауки России в рамках программы «Помоги маме учиться».
Напомним, что аналогичная комната открылась в январе 2025 года в Университете Лобачевского. Воспользоваться комнатой могут студентки на время сессии: например, оставить там малыша с кем-то из своих родственников или другим доверенным лицом и спокойно пойти на сдачу экзамена.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что будущие родители могут пройти бесплатные обследования в Нижнем Новгороде.