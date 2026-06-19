Комната матери и ребенка открылась в нижегородском политехе

Напомним, что аналогичная комната открылась в январе 2025 года в Университете Лобачевского. Воспользоваться комнатой могут студентки на время сессии: например, оставить там малыша с кем-то из своих родственников или другим доверенным лицом и спокойно пойти на сдачу экзамена.