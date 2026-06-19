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Юрий Слюсарь обсудил расширение сотрудничества с Узбекистаном

Предпринимателей Ростовской области пригласили к участию в проектах узбекской свободной экономической зоны (СЭЗ) Термез. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Юрия Слюсаря.

Предпринимателей Ростовской области пригласили к участию в проектах узбекской свободной экономической зоны (СЭЗ) Термез. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Юрия Слюсаря.

СЭЗ основана в 2018 году и занимает площадь 3 тыс. га в городе Учкызыл. Основные цели площадки — формирование условий для развития торговых и транспортно-логистических связей с соседними странами, прежде всего с Афганистаном.

На встрече с генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону Шерзодом Нарзуллаевым Слюсарь рассказал о перспективах продвижения опыта донского региона в дружественной стране — в части создания современных производств и внедрения цифровых решений.

«Обновим план совместных мероприятий с Джизакской областью на 2027−2028 годы. По инициативе консула проработаем расширение географии взаимодействия на Самаркандскую и Бухарскую области. У них сильный туристический и промышленный потенциал», — цитирует губернатора пресс-служба.

Кроме того, стороны условились наладить контакты между туроператорами для разработки совместных туристических маршрутов.

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