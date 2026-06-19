Руслан Вестеровский рассказал о смене приоритетов российских инвесторов

Мы развиваем комплексную систему управления личными финансами, которая реализуется за счет онлайн-сервисов и ИИ-помощников в мобильном приложении Сбера. Она позволяет увидеть не только отдельные счета или продукты, но и общую картину и разговаривает с клиентом на понятном языке: помощник по расходам показывает, как работают финансовые привычки в плане трат, помощник по управлению капиталом оценивает, насколько устойчивы накопления, хватает ли средств для достижения поставленных целей, какую роль в этой системе играют инвестиции, и какие решения могут помочь быстрее прийти к желаемому результату. К слову, у пользователей сервиса «Портфельная аналитика» и помощника по управлению капиталом, средняя доходность портфеля за 2026 год оказалась выше на 1,7%, чем у тех клиентов, которые не пользуются сервисом и помощником.