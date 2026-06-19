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В Хабаровске ремонт у школы № 51 планируют завершить до 1 июля

Работы идут на пересечении Тихоокеанской и Фоломеева.

В Хабаровске на пересечении улиц Тихоокеанской и Фоломеева продолжается ремонт участка дороги рядом со школой № 51. Работы обещают завершить до 1 июля, — сообщает канал мэра города Сергея Кравчука.

Этот перекрёсток давно был проблемным: после дождей здесь регулярно разрушалось покрытие из-за слабого водоотведения. В итоге страдали и водители, и пешеходы — особенно в часы школьного потока.

Сейчас участок приводят в порядок комплексно. Меняют инженерные сети, расширяют водоотводные лотки, обустраивают новые тротуары — с акцентом на безопасность детей, которые ходят в школу.

Самый сложный этап запланирован на ближайшие выходные: дорожникам предстоит заменить водопропускную трубу под трамвайными путями. Работы специально вывели на уикенд, чтобы снизить нагрузку на транспорт.

В администрации подчёркивают: сроки сдвигать не планируют. Завершить всё должны к 1 июля.