Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Простой рецепт куриных колбасок, которым обзавидуются другие хозяйки

Времени на приготовление деликатеса уйдёт совсем немного, ингредиентов также потребуется минимальное количество.

Волгоградка Елизавета Герман поделилась рецептом сказочного вкуса куриных колбасок. Мастер по организации фуршетов уверяет: эту закуску легко и просто сделать дома и удивить ею своих гостей.

Времени на приготовление деликатеса уйдёт совсем немного, ингредиентов также потребуется минимальное количество: филе бедра курицы, чеснок, соевый соус и специи — пригодятся паприка, соль, перец и приправа для фарша. Процесс приготовления блогер сняла на видео.

«Филе нужно пропустить через мясорубку, добавить в фарш чеснок, специи и пару ложек соевого соуса. Всё как следует перемешать и убрать в холодильник на ночь», — рассказывает волгоградка.

В духовке отсаженные через кондитерский мешок колбаски оставляют примерно на пять часов при температуре 60º.

«Получаются очень вкусные колбаски», — уверяет мастер.

Ранее vlg.aif.ru собрал несколько секретов поваров, которые умеют готовить картошку с идеальной хрустящей корочкой.

Видео: furshet_vlg*

*Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram, WhatsApp и Facebook, признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.