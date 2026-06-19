Простой рецепт куриных колбасок, которым обзавидуются другие хозяйки

Волгоградка Елизавета Герман поделилась рецептом сказочного вкуса куриных колбасок. Мастер по организации фуршетов уверяет: эту закуску легко и просто сделать дома и удивить ею своих гостей.
Времени на приготовление деликатеса уйдёт совсем немного, ингредиентов также потребуется минимальное количество: филе бедра курицы, чеснок, соевый соус и специи — пригодятся паприка, соль, перец и приправа для фарша. Процесс приготовления блогер сняла на видео.
«Филе нужно пропустить через мясорубку, добавить в фарш чеснок, специи и пару ложек соевого соуса. Всё как следует перемешать и убрать в холодильник на ночь», — рассказывает волгоградка.
В духовке отсаженные через кондитерский мешок колбаски оставляют примерно на пять часов при температуре 60º.
«Получаются очень вкусные колбаски», — уверяет мастер.
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Видео: furshet_vlg*
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