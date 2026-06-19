Простой рецепт куриных колбасок, которым обзавидуются другие хозяйки

Времени на приготовление деликатеса уйдёт совсем немного, ингредиентов также потребуется минимальное количество: филе бедра курицы, чеснок, соевый соус и специи — пригодятся паприка, соль, перец и приправа для фарша. Процесс приготовления блогер сняла на видео.