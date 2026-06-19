Набережную залива «Голубой Лог» в курском Курчатове благоустроят за 106 млн

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что для благоустройства территории набережной правого берега реки Быстрая Сосна в городе Ельце Липецкой области вновь ищут подрядчика. Согласно порталу госзакупок, победитель аукциона определен, однако название компании пока не раскрывается — контракт еще не опубликован на портале госзакупок.