Роспотребнадзор проверил качество воды и песка на пляжах Самары

«Выставлено более 600 единиц оборудования. Это кабинки для переодевания, лавочки, настилы и теневые навесы. Всего же в этом сезоне на городских пляжах установят 1413 единиц пляжного оборудования, что на треть больше, чем годом ранее. В ближайшее время планируется установка питьевых фонтанчиков. На Первомайском и Некрасовском спусках ведется оборудование пляжей повышенной комфортности с условиями для маломобильных граждан. Там уже установлены специальные трапы к воде, кабинки для переодевания и туалетные кабины», — говорится в сообщении.