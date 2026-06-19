Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3,5 млн рублей выделят на монтаж лежачих полицейских в Ростове

Новые лежачие полицейские должны появиться на дорогах Ростова до 30 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на монтаж элементов лежачих полицейских выделят 3,5 млн рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика. Информация указана на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Заявки от подрядчиков будут принимать до 26 июня, а итоги тендера подведут 30 июня.

По условиям контракта, исполнитель должен выполнить монтаж элементов ИН-900 и ИДН-900 (основной элемент с армированием металлокордом). Цвет световозвращающих частей — желтый.

Преграды для снижения скорости движения должны быть изготовлены из высококачественной резины с отсутствием вредных примесей. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2026 года включительно.

Добавим, лежачие полицейские — специально устроенные возвышения на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенные перпендикулярно к оси дороги.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.