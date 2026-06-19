3,5 млн рублей выделят на монтаж лежачих полицейских в Ростове

В Ростове-на-Дону на монтаж элементов лежачих полицейских выделят 3,5 млн рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика. Информация указана на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Заявки от подрядчиков будут принимать до 26 июня, а итоги тендера подведут 30 июня.
По условиям контракта, исполнитель должен выполнить монтаж элементов ИН-900 и ИДН-900 (основной элемент с армированием металлокордом). Цвет световозвращающих частей — желтый.
Преграды для снижения скорости движения должны быть изготовлены из высококачественной резины с отсутствием вредных примесей. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2026 года включительно.
Добавим, лежачие полицейские — специально устроенные возвышения на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенные перпендикулярно к оси дороги.
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