Что скрывают кроны? Чему учили пермских школьников в Черняевском лесу

Петров работает на нефтеперерабатыващем предприятии, ремонтирует динамическое оборудование. Говорит, лес для него — отдых от работы и города. Пока мы говорим, он берёт кисть, наносит несколько мазков на холст. Только начал — набросал контуры, обозначил линию горизонта, пятна крон. Но уже видно: это тот самый лес, который мы только что меряли палкой, считали по точкам, заносили в бланки.