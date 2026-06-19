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Цены в нижегородской промышленности за пять месяцев выросли на 1,2%

Индекс цен производителей промышленных товаров в Нижегородской области за пять месяцев 2026 года увеличился на 1,2%. В мае по сравнению с апрелем показатель остался прежним, отмечается в материалах Нижегородстата.

Источник: Коммерсантъ

Индекс цен производителей промышленных товаров в Нижегородской области за пять месяцев 2026 года увеличился на 1,2%. В мае по сравнению с апрелем показатель остался прежним, отмечается в материалах Нижегородстата.

Больше остальных — на 19,9% — увеличились цены на услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования. На 19,1% выросла стоимость производства нефтепродуктов, производства прочих транспортных средств и оборудования — на 11,6%.

Максимальное падение цен на 9,4% отмечается в металлургическом производстве, а производство бумаги и бумажных изделий подешевело на 7,4%.

По итогам 2025 года инфляция в нижегородской промышленности составила 5,7%.