Алексей Додатко поздравил сотрудников больницы № 20 с Днем медработника

Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко поздравил медработников Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. И. С. Берзона с профессиональным праздником и вручил девяти сотрудникам Благодарственные письма.
Больница является одним из крупнейших лечебных учреждений в городе и оказывает помощь взрослым и детям уже почти 70 лет. Помимо родильного дома и стационара на 955 мест, здесь также есть 45 клинических отделений, педиатрическая, взрослая и детская хирургия, а также региональный сосудистый центр. Кроме того, на базе больницы работает современный краевой ревматологический центр.
Только за 2025 года в больнице № 20 было проведено 15,8 тысяч операций, а на свет появились почти 2,2 тысячи малышей. За медпомощью обратились 150 тысяч красноярцев. Объемы помощи увеличиваются с каждым годом.
Главврач учреждения — Евгений Кононов, а коллектив насчитывает более 2 тысяч сотрудников, в том числе и 1,5 тысячи медработников.
«За всеми цифрами и достижениями стоят люди, которые каждый день выбирают служение, милосердие и ответственность. Благодарю за преданность делу каждого из вас — врачей, медсестёр, санитаров, сотрудников всех служб. Спасибо за этот выбор, за бессонные дежурства, за спасённые жизни и за тепло, которое вы дарите пациентам», — подчеркнул Алексей Додатко.