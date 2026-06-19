Алексей Додатко поздравил сотрудников больницы № 20 с Днем медработника

«За всеми цифрами и достижениями стоят люди, которые каждый день выбирают служение, милосердие и ответственность. Благодарю за преданность делу каждого из вас — врачей, медсестёр, санитаров, сотрудников всех служб. Спасибо за этот выбор, за бессонные дежурства, за спасённые жизни и за тепло, которое вы дарите пациентам», — подчеркнул Алексей Додатко.