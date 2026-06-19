Прокуратура помогла вернуть долги по зарплате работникам волгоградского МУПа

В ходе проверки выяснилось, что предприятие не выплатило зарплату 51 работнику. Общий долг перевалил за миллион рублей. Люди трудились, но свои кровные не получали. Прокуроры быстро отреагировали на ситуацию. Они внесли представление руководителю МУПа с требованием немедленно исправить нарушения. Кроме того, на директора завели административное дело за невыплату зарплаты в срок.