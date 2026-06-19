Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

«Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Это всегда делают в День памяти и скорби. И это день, когда, действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к этому событию относятся в Кремле.