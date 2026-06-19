Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложит венок к могиле неизвестного солдата, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В России 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В этот день в стране отмечается День памяти и скорби.
«Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Это всегда делают в День памяти и скорби. И это день, когда, действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к этому событию относятся в Кремле.