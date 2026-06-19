146 семей из Красноярского края посоревновались в финансовой грамотности

Участниками стали 146 семей из 21 муниципалитета. Им предстояло показать, насколько хорошо они разбираются в финансовых вопросах, умеют копить и защищать себя от мошенников. Организаторы подготовили три испытания: тест и квиз на знание бытовых финансов, игру о страховании и практикум, где оценивали отношение к рискам при вложении денег.