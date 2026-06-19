146 семей из Красноярского края посоревновались в финансовой грамотности

В Красноярском крае завершился муниципальный этап всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Об этом сообщает региональное министерство финансов.
Участниками стали 146 семей из 21 муниципалитета. Им предстояло показать, насколько хорошо они разбираются в финансовых вопросах, умеют копить и защищать себя от мошенников. Организаторы подготовили три испытания: тест и квиз на знание бытовых финансов, игру о страховании и практикум, где оценивали отношение к рискам при вложении денег.
В каждом районе определили лучшую семью. Теперь победители встретятся на региональном этапе 20 июня в Красноярском филиале Финуниверситета. Тот, кто станет лучшим в крае, отправится в Москву на всероссийский финал.
Мероприятие организовал Финансовый университет при Правительстве РФ при поддержке Минфина в рамках стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года. В этом году фестиваль охватывает 31 регион.
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