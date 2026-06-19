В Урюпинске простятся с мобилизованным на СВО Владимиром Мешковым

— Всегда был открытым, добрым, отзывчивым человеком, но в то же время смелым и мужественным, готовым любому прийти на помощь, — вспоминают героя в Урюпинске. — Владимир скончался от тяжелого ранения в госпитале Ростова-на-Дону.