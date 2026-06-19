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В Урюпинске простятся с мобилизованным на СВО Владимиром Мешковым

В Урюпинске Волгоградской области 20 июня пройдут похороны 30-летнего лейтенанта Владимира Мешкова.

В Урюпинске Волгоградской области 20 июня пройдут похороны 30-летнего лейтенанта Владимира Мешкова, который попал на СВО в первые дни мобилизации в 2022 году.

Как сообщили в администрации города, Владимир родился в Урюпинске. Высшее образование получил в Воронежском государственном лесотехническом университете. До участия в боевых действиях работал в АО «Хоупак».

— Всегда был открытым, добрым, отзывчивым человеком, но в то же время смелым и мужественным, готовым любому прийти на помощь, — вспоминают героя в Урюпинске. — Владимир скончался от тяжелого ранения в госпитале Ростова-на-Дону.

В Урюпинске у воина остались родители, жена, дети и сестра.

Отпевание начнется в 09:00 мск в храме Сергия Радонежского. Траурная церемония пройдет в 9:30 в сквере Павших борцов. Похоронят Владимира Мешкова в хуторе Тепикинский.

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