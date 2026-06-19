Новое породистое животное появится на личной ферме Лукашенко

Так, во время рабочей поездки в Узденский район белорусскому лидеру подарили корову. В итоге на ферму Лукашенко отправится телочка джерсейской породы. Отмечается, что коровы этих пород считаются одними из самых старых и жирномолочных культурных пород КРС. Они отличаются большой молочной продуктивностью.