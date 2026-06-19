Новое породистое животное появится на личной ферме Лукашенко

У президента Беларуси Александра Лукашенко на ферме появится новое животное, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, во время рабочей поездки в Узденский район белорусскому лидеру подарили корову. В итоге на ферму Лукашенко отправится телочка джерсейской породы. Отмечается, что коровы этих пород считаются одними из самых старых и жирномолочных культурных пород КРС. Они отличаются большой молочной продуктивностью.
— Муся едет на президентскую ферму, — написал телеграм-канал «Пул Первого» под фото коровы.
Ранее мы подробнее писали, какие вообще животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.
А еще мы писали, что белорусский президент сказал запретить выезд групп детей за рубеж без госнадзора.