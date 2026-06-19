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Воронежские власти опровергли информацию о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля

Изменение тарифов на коммуналку ожидается с 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В воронежских соцсетях муссируют сообщения, что с 1 июля поднимут тарифы на коммуналку. Региональные власти назвали эту информацию недостоверной.

— Дата индексации тарифов была перенесена с 1 июля 2026 на 1 октября 2026 года еще в прошлом году и коснется всех регионов страны. Такое решение было принято на федеральном уровне. Сообщение об индексации тарифов с 1 июля 2026 года также опровергла ФАС России, — отметили в министерстве тарифного регулирования Воронежской области.

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