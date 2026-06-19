Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Артём Тимофеев перешёл в ФК «Пари НН»

Артём начал заниматься футболом в школе саратовского «Сокола», после чего перешёл в академию московского «Спартака». За основной состав красно-белых Тимофеев провёл 32 матча и забил 1 гол, становился чемпионом и бронзовым призёром РПЛ. В сезоне 2019/20 он был арендован самарскими «Крыльями Советов» (34 матча, 1 гол). Летом 2021 года Артём подписал трёхлетний контракт с «Ахматом». В составе грозненцев полузащитник провёл 118 игр, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.