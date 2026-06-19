Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Артём Тимофеев перешёл в ФК «Пари НН»

Контракт с игроком рассчитан на два года.

Источник: Время

Состав «Пари НН» пополнил 32-летний полузащитник Артём Тимофеев, сообщили в пресс-службе нижегородского футбольного клуба. Контракт с игроком рассчитан на два года.

Артём начал заниматься футболом в школе саратовского «Сокола», после чего перешёл в академию московского «Спартака». За основной состав красно-белых Тимофеев провёл 32 матча и забил 1 гол, становился чемпионом и бронзовым призёром РПЛ. В сезоне 2019/20 он был арендован самарскими «Крыльями Советов» (34 матча, 1 гол). Летом 2021 года Артём подписал трёхлетний контракт с «Ахматом». В составе грозненцев полузащитник провёл 118 игр, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.

Последние два сезона Артём Тимофеев провёл в «Локомотиве». На его счету 25 матчей за железнодорожников в РПЛ и Кубке России, 1 забитый гол и 1 результативная передача. Клуб приветствует нового игрока и желает удачи на футбольном поле и за его пределами, побольше побед в составе «Пари НН».

Ранее сообщалось, что игрок молодежной сборной России Глеб Пополитов перешел в «Пари НН» на правах аренды.