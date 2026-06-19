Более 9 тыс. студентов колледжей Москвы обучились на практических площадках

Свыше 9 тыс. учащихся колледжей Москвы в 2025—2026 учебном году прошли обучение на площадках углубленной практической подготовки. Организация таких занятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
«Сегодня в столице действует четыре площадки углубленной практической подготовки, три из которых расположены на территории крупнейшего кластера ОЭЗ “Технополис Москва”. На них сконцентрировано высокотехнологичное оборудование, а к занятиям привлекаются опытные мастера предприятий. Студенты решают реальные задачи, осваивая полный производственный цикл по разным направлениям», — отметили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
На занятиях ребята изучили современное оборудование и под руководством опытных наставников освоили технологические процессы, которые действуют на предприятиях города. Например, в центре практического обучения «Профессии будущего» более 4 тыс. студентов колледжей отработали навыки на современном оборудовании по востребованным специальностям в сфере промышленности, гостеприимства, строительства, креативных индустрий и других направлений.
Во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» уровень профессионального мастерства повысили 3 тыс. ребят. Они получили навыки по промышленным направлениям: авиационному производству, машиностроению и другим. В центре практической подготовки для машиностроения 1,5 тыс. студентов уже освоили навыки по профильным специальностям. Они решают актуальные задачи резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» и участвуют в действующих проектах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.