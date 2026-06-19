Воронежец получил 25 лет за сотрудничество с ВСУ и попытку диверсии

Следствие считает, что с украинскими спецслужбами Дмитрий Татаринцев установил контакт в октябре 2024 года. С декабря 2024-го по март 2025-го он вел фотосъемку, собирал сведения и передавал координаты расположения объектов в Воронеже и области, за что получал деньги. Задержали мужчину сотрудники регионального УФСБ, когда он достал из тайника взрывчатку для подрыва энергетического объекта.