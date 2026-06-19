В Перми приводят в порядок газоны и объекты городской инфраструктуры

Техника и бригады рассредоточены по всему городу. В Дзержинском районе на бульваре по Парковому проспекту привели в порядок живую изгородь. Скосили траву: в Кировском районе — на улицах Камышинской, Магистральной и развязке улицы Светлогорской; в Индустриальном районе — на улицах Чайковского, Баумана, Мира и Архитектора Свиязева; в Свердловском районе — на улицах Краснополянской, Героев Хасана, Лодыгина, Гусарова, Емельяна Ярославского, Лукьянова, Революции и территории ЖК «Арсенал»; в Мотовилихинском районе — на улицах Грибоедова, Кузнецкой, Самаркандской, Жигулевской, Старцева и на участке от Лядовской до ул. Колбыбалова; в Орджоникидзевском районе — на улицах Лянгасова, Бушмакина, Генерала Черняховского, Можайской и Писарева. Работы по кошению травы завершаются в скверах им. Гайдара и на ул. Хрустальной.