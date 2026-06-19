В России 7 из 10 работающих сталкивались с эмоциональным выгоранием

Состояние эмоционального выгорания знакомо 71% экономически активных россиян с опытом работы. Об этом сообщили аналитики SuperJob.
За год доля тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, заметно выросла. В 2025 году об этом говорили 58% участников опроса. Больше стало и тех, кто из-за накопившейся усталости решил уволиться. Среди столкнувшихся с выгоранием такой опыт есть у 55% респондентов. Годом ранее показатель составлял 51%.
При этом за поддержкой к руководству обращается только каждый пятый. Помощь начальства оказалась эффективной лишь в 27% таких случаев. Большинство опрошенных заявили, что обращение не дало результата. Женщины чаще мужчин говорят о выгорании и чаще увольняются из-за усталости. Россияне старше 45 лет реже рассказывают о таком состоянии, но чаще выбирают увольнение как способ решить проблему.
Среди профессий чаще всего на выгорание жалуются специалисты, чья работа связана с постоянным общением с людьми. Это менеджеры по продажам, HR-специалисты, сотрудники по работе с клиентами и операторы кол-центров.
Опрос проводили с 8 по 17 июня 2026 года. В нем приняли участие 3000 экономически активных россиян с опытом работы.