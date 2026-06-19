В России 7 из 10 работающих сталкивались с эмоциональным выгоранием

При этом за поддержкой к руководству обращается только каждый пятый. Помощь начальства оказалась эффективной лишь в 27% таких случаев. Большинство опрошенных заявили, что обращение не дало результата. Женщины чаще мужчин говорят о выгорании и чаще увольняются из-за усталости. Россияне старше 45 лет реже рассказывают о таком состоянии, но чаще выбирают увольнение как способ решить проблему.