Мэрия Казани объяснила громкие хлопки испытаниями на Пороховом заводе

Напомним, что минувшей ночью в Татарстане произошли перебои с электроснабжением. Как сообщили на горячей линии «Сетевой компании», аварийное отключение затронуло ряд жилых комплексов Набережных Челнов, отдельные улицы Казани, а также сёла Лаишевского района. В столице республики без света остались дома на улицах Чехова и Ершова, в посёлках Константиновка и Куюки. В Лаишевском районе электричество пропало в сёлах Столбищи, Усады, Малые Кабаны и Большие Кабаны. Причиной отключения стало технологическое нарушение в системе электроснабжения, вызванное погодными условиями. Аварийные бригады уже прибыли на места и ведут восстановительные работы. Информации о сроках подачи электроэнергии пока нет. Однако, как уточнили в мэрии, плановые испытания на заводе не связаны с ночным отключением и проводятся по графику.