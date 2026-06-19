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Мэрия Казани объяснила громкие хлопки испытаниями на Пороховом заводе

В течение нескольких часов жители столицы Татарстана слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

Встревоженные горожане массово писали в социальные сети и телеграм-каналы, строя догадки о причинах хлопков. Однако в мэрии города оперативно успокоили население: звуки связаны с плановыми испытаниями на Пороховом заводе, которые проводятся ежедневно до шестнадцати часов. Городские власти призвали казанцев не поддаваться панике.

Напомним, что минувшей ночью в Татарстане произошли перебои с электроснабжением. Как сообщили на горячей линии «Сетевой компании», аварийное отключение затронуло ряд жилых комплексов Набережных Челнов, отдельные улицы Казани, а также сёла Лаишевского района. В столице республики без света остались дома на улицах Чехова и Ершова, в посёлках Константиновка и Куюки. В Лаишевском районе электричество пропало в сёлах Столбищи, Усады, Малые Кабаны и Большие Кабаны. Причиной отключения стало технологическое нарушение в системе электроснабжения, вызванное погодными условиями. Аварийные бригады уже прибыли на места и ведут восстановительные работы. Информации о сроках подачи электроэнергии пока нет. Однако, как уточнили в мэрии, плановые испытания на заводе не связаны с ночным отключением и проводятся по графику.