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На обустройство тротуара вдоль пруда в районе проспекта Мира в Калининграде выделили 23,5 млн рублей

Власти ищут подрядчика для проведения работ.

На обустройство тротуара вдоль Нескучного пруда в районе проспекта Мира в Калининграде выделили 23,5 миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок тротуар на участке Спортивной от Борзова до Чкалова. Территория располагается в районе проспекта Мира и проходит через парк Фюрстенвальд.

Специалистам необходимо обустроить тротуар с велодорожкой. Перед началом работ на участке вырубят деревья.

«Уверена, новой дорожкой ежедневно будут активно пользоваться сотни горожан, а может и больше. Пока это труднопроходимое, особенно в непогоду, грунтовое “направление”», — отметила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Подрядчика определят 30 июня. Работы необходимо выполнить в течение 175 дней с даты заключения контракта.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.

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