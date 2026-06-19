На обустройство тротуара вдоль пруда в районе проспекта Мира в Калининграде выделили 23,5 млн рублей

На обустройство тротуара вдоль Нескучного пруда в районе проспекта Мира в Калининграде выделили 23,5 миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок тротуар на участке Спортивной от Борзова до Чкалова. Территория располагается в районе проспекта Мира и проходит через парк Фюрстенвальд.
Специалистам необходимо обустроить тротуар с велодорожкой. Перед началом работ на участке вырубят деревья.
«Уверена, новой дорожкой ежедневно будут активно пользоваться сотни горожан, а может и больше. Пока это труднопроходимое, особенно в непогоду, грунтовое “направление”», — отметила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Подрядчика определят 30 июня. Работы необходимо выполнить в течение 175 дней с даты заключения контракта.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.