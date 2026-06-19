Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Айна из Красноярского края стала победительницей конкурса «Аякчана-2026»

В якутском Нерюнгри завершился II Молодежный Суглан эвенков России.

Источник: Комсомольская правда

Этнопевица Айна (Ксения Кручинина) из Красноярского края стала победительницей конкурса «Аякчана-2026». Как сообщили в региональном Агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов, II Молодежный Суглан эвенков России прошел в якутском Нерюнгри, объединив молодых лидеров коренных народов со всей страны.

Финалом мероприятия стали творческие конкурсы «Аякчана» и «Бэркэ Бэе». В первом девушки показывали знание языка, фольклора, традиций и мастерство в рукоделии. Во втором юноши демонстрировали физическую подготовку, а также прикладные навыки.

Победителем «Бэркэ Бэе» стал Ярослав Кузьмин из Якутии.

Ранее мы писали, что в Красноярске на другую дату перенесли иммерсивный спектакль «Лучший город Земли» с участием Нонны Гришаевой, заслуженной артистки России. Причина — отмена большого количества рейсов в аэропортах Москвы.