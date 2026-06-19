Певица Айна из Красноярского края стала победительницей конкурса «Аякчана-2026»

Этнопевица Айна (Ксения Кручинина) из Красноярского края стала победительницей конкурса «Аякчана-2026». Как сообщили в региональном Агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов, II Молодежный Суглан эвенков России прошел в якутском Нерюнгри, объединив молодых лидеров коренных народов со всей страны.