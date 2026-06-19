Азовский суд рассмотрит иск о вреде здоровью от парфюма на 300 тысяч рублей

Согласно материалам дела, истец приобрела духи в парфюмерном бутике за 5 тыс. руб. Кассовый чек ей не выдали из-за неисправности платежного терминала. После начала использования парфюма у женщины появились головокружение, тошнота и нарушение зрения: потеря фокуса, размытость предметов, невозможность читать и писать. Покупательница направила продавцу претензию с требованием вернуть стоимость товара, оценить причиненный здоровью вред и предоставить сертификаты качества на духи. Отмечается, что ответа на претензию не последовало.