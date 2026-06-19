12 клубов РПЛ могут попасть на воронежский «Факел» в Кубке России

19 июня в 14:00 состоится жеребьевка Пути РПЛ Кубка России-2026/27 по футболу. Уже известно, что воронежский «Факел» попал в четвертую корзину вместе с московской «Родиной», тольяттинским «Акроном» и махачкалинским «Динамо». А это значит, что ни с кем из них «огнеопасные» не встрется на групповом этапе.
Понятно, что для дебютанта РПЛ не бывает слабых соперников, но «КП-Воронеж» все решила выбрать два варианта жребия для «Факела».
Напомним, что в соответствии с регламентом турнира 16 клубов РПЛ будут разбиты на четыре группы. В следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждого квартета. На групповой стадии все клубы проведут по шесть матчей — дома и в гостях с каждым соперником.