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12 клубов РПЛ могут попасть на воронежский «Факел» в Кубке России

«Огнеопасные» точно не сыграют с «Родиной», «Акроном» и махачкалинским «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

19 июня в 14:00 состоится жеребьевка Пути РПЛ Кубка России-2026/27 по футболу. Уже известно, что воронежский «Факел» попал в четвертую корзину вместе с московской «Родиной», тольяттинским «Акроном» и махачкалинским «Динамо». А это значит, что ни с кем из них «огнеопасные» не встрется на групповом этапе.

Понятно, что для дебютанта РПЛ не бывает слабых соперников, но «КП-Воронеж» все решила выбрать два варианта жребия для «Факела».

Итак, «группа смерти»: «Зенит», ЦСКА, «Ахмат». При таком раскладе лишь «Ахмат» нам может оказаться по зубам.

«Группа жизни»: «Спартак», «Рубин» и «Оренбург». Все три соперника — достаточно комфортные. Москвичей мы в течение одного сезона дважды прихлопнули, а Казань и Оренбург не раз побеждали, так что сдюжим опять.

Напомним, что в соответствии с регламентом турнира 16 клубов РПЛ будут разбиты на четыре группы. В следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждого квартета. На групповой стадии все клубы проведут по шесть матчей — дома и в гостях с каждым соперником.

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