В Перми начались работы по обустройству детских игровых и спортивных площадок

Игровые площадки для детей всех возрастов создаются городскими властями по инициативе жителей в разных районах Перми с учетом современных стандартов безопасности и комфорта. Обустройство современных детских площадок — важный шаг на пути формирования комфортной городской среды, обеспечивающий условия для активного отдыха детей и создания точек притяжения.
Ежегодно администрацией Перми выделяются субсидии для возмещения затрат, связанных с обустройством детских игровых и спортивных площадок на придомовых территориях многоквартирных домов. Всего в этом году администрацией города запланировано обустройство 72 площадок на сумму 43 миллиона рублей.
На данный момент уже завершены работы на семи объектах: на улицах Макаренко, 23, Ласьвинская, 60, Краснофлотская, 29а, Героев Хасана, 159, Балхашская, 207, Холмогорская, 4/2 и Старцева, 21. Работы продолжаются еще на четырех объектах: на улицах Декабристов, 22, Вижайская, 28, Солдатова, 8, Николая Быстрых, 12.
Напомним, что на территории Перми реализуется несколько программ, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор. Помимо строительства детских игровых и спортивных площадок, работы могут включать асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, парковок, монтаж наружного освещения, озеленение и кронирование. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется индивидуально в соответствии с решением общего собрания собственников и программой благоустройства.
Задать вопросы об участии в программах благоустройства жители могут в администрации своего района или в городском департаменте ЖКХ (телефон 212−50−06).