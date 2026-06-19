В Перми начались работы по обустройству детских игровых и спортивных площадок

Напомним, что на территории Перми реализуется несколько программ, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор. Помимо строительства детских игровых и спортивных площадок, работы могут включать асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, парковок, монтаж наружного освещения, озеленение и кронирование. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется индивидуально в соответствии с решением общего собрания собственников и программой благоустройства.