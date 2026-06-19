В кубанском Апшеронске прошли экологические мероприятия

Экологический марафон «Построй свой маршрут» и краевой фестиваль «ЭКО — Мы! ЭКО — Мир!» состоялись 10 июня в городе Апшеронске Краснодарского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Участниками стали делегации детских экологических советов из 12 муниципальных образований Краснодарского края. На мероприятии была организована площадка, где экологи продемонстрировали школьникам комплекс приборов, используемых инспекторами при проведении патрулирований заповедных зон.
Кроме того, работала передвижная экологическая лаборатория. Там участники наглядно познакомились с современными методами проведения оперативного анализа качества компонентов окружающей среды и экологического мониторинга. В завершение мероприятия каждая команда разработала и презентовала собственную концепцию туристического экологического маршрута на одной из особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.