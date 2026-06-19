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В Красноярском крае поезд сбил 7 летнего велосипедиста

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Ачинск поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в.

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Ачинск поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в поселке Тарутино травмирован 7-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По предварительной информации, ребенок подъехал к железнодорожным путям на велосипеде. Один проходящий состав он пропустил и начал движение. А вот второй состав, который приближался по соседнему пути в противоположном направлении, ребенок вовремя не заметил. В результате происшествия мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.