В Красноярском крае поезд сбил 7 летнего велосипедиста

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Ачинск поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в поселке Тарутино травмирован 7-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По предварительной информации, ребенок подъехал к железнодорожным путям на велосипеде. Один проходящий состав он пропустил и начал движение. А вот второй состав, который приближался по соседнему пути в противоположном направлении, ребенок вовремя не заметил. В результате происшествия мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.