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Как в Калининграде пройдет Праздник хлеба и молока в субботу

Гостей ждут 20 июня в Центральном парке.

В Калининграде в Центральном парке Праздник хлеба и молока состоится в субботу, 20 июня. Хедлайнером бесплатного концерта, организуют который «Залесский фермер» и «Русский хлеб», станет группа «Корни». Об этом 19 июня в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказали глава отдела маркетинга АПХ «Залесье» Диана Курилюк и директор по маркетингу «Русского хлеба» Александр Горбунов.

Праздник хлеба и молока проходит с 2014 года. Это мероприятие, на котором можно не только насладиться концертом, но и попробовать экологически чистую местную продукцию. Ярмарку обещают масштабную.

В течение дня будут работать интерактивные зоны, фудкорт. Как сказала Диана Курилюк, весь день будет музыка, игры, подарки, дегустации.

Отдельную программу готовят для детей.

— У нас будет традиционный мастер-класс для детей «Школа маленьких пекарей». Наши опытные технологи «Русского хлеба» будут учить детей совершать первые шаги в выпечке. Для взрослых — гастрономические мастер-классы и шоу-дегустация, — рассказал Александр Горбунов.

Программа стартует с 12:00, когда состоится парад с барабанщицами, ходулистами и духовым оркестром. Далее — выступления артистов. В 18:00 на сцену выйдут «Корни».

Вход на праздник бесплатный, никакая регистрация не требуется.

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