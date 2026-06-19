Как в Калининграде пройдет Праздник хлеба и молока в субботу

В Калининграде в Центральном парке Праздник хлеба и молока состоится в субботу, 20 июня. Хедлайнером бесплатного концерта, организуют который «Залесский фермер» и «Русский хлеб», станет группа «Корни». Об этом 19 июня в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказали глава отдела маркетинга АПХ «Залесье» Диана Курилюк и директор по маркетингу «Русского хлеба» Александр Горбунов.