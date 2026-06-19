Открыта продажа билетов Нижний Новгород — Бор: с 20 июня возобновляется речное сообщение

Компания «Водолет» сообщила об открытии продаж билетов по маршруту Нижний Новгород — Бор. Регулярное речное сообщение между городами возобновится с 20 июня на скоростных судах на подводных крыльях «Валдай 45Р».
В будние дни (пн-пт) отправление из Нижнего Новгорода: 7:00, 8:00, 9:00, 12:20, 13:10, 14:00, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30. Отправление с Бора: 7:25, 8:25, 9:25, 12:45, 13:35, 14:25, 16:25, 17:15, 18:05, 18:55.
На выходные дни (сб-вс) отправление из Нижнего Новгорода: 16:00, 16:50, 17:40, 18:30. Отправление с Бора: 16:25, 17:15, 18:05, 18:55.
Билеты можно купить на сайте компании, в кассовом павильоне № 2 (Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А), на причале № 8 в Нижнем Новгороде или на Бору перед отправлением при наличии свободных мест.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут добраться до Дзержинска на «Валдаях» с 15 июня.