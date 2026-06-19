В Хабаровске кинологи и их собаки выяснили, кто лучший на соревнованиях

В Хабаровске на базе Хабаровской таможни прошли межведомственные соревнования по служебному многоборью среди кинологов, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В преддверии профессионального праздника специалисты разных структур показали, на что способны их четвероногие напарники в реальной работе.
За звание лучших боролись представители Хабаровской таможни, Росгвардии, УТ МВД России по ДФО, УФСИН и краевого управления МВД. Участники демонстрировали навыки поиска взрывчатых и целевых веществ, розыскную работу и элементы защитно-караульной службы.
Особенно напряжённой стала борьба в поисковых дисциплинах. Здесь важна не только подготовка собаки, но и полное взаимопонимание с кинологом — от точности команды до реакции на малейшие изменения запаха.
Представители Управления МВД по Хабаровскому краю показали высокие результаты сразу в нескольких номинациях.
Так, 3 место по поиску взрывчатых веществ заняла начальник отделения центра кинологической службы вместе с собакой по кличке «Лагерта в созвездии Лун». Эта же команда стала лучшей в поиске взрывчатых веществ в автомобиле.
Победителем в поиске целевых веществ стала заместитель начальника центра кинологической службы с собакой «Еван Кауфман Де Заубер Хов».
В розыскном профиле лучшими стали младший инспектор-кинолог и собака «Гранд Респект Ольберия». Они же победили сразу в нескольких дисциплинах — выборке вещи, обыске местности, работе по следу и защитно-караульной службе.
В общем зачёте кинологи УМВД России по Хабаровскому краю заняли второе место, подтвердив высокий уровень подготовки службы.
Победителей наградили памятными и полезными подарками — для сотрудников и их верных служебных собак.