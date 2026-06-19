Торпедовец Андрей Крутов снова будет играть за «Амур»

Новое соглашение Крутова с «Торпедо» рассчитано до 31 мая 2028 года. При этом наш клуб опять отдаёт Андрея в аренду «Амуру» ради игровой практики в Континентальной хоккейной лиге. За хабаровскую команду уроженец Тольятти будет выступать на протяжении ближайшего сезона. В недавнем чемпионате КХЛ Крутов был задействован лишь в 3 матчах «Торпедо», после чего провёл 21 игру за «Амур». Как игрок хабаровчан он набрал 4 очка (2 + 2).