Торпедовец Андрей Крутов снова будет играть за «Амур». 20-летний нападающий продлил контракт с нижегородским хоккейным клубом, но следующий сезон проведёт в Хабаровске на правах аренды.
Новое соглашение Крутова с «Торпедо» рассчитано до 31 мая 2028 года. При этом наш клуб опять отдаёт Андрея в аренду «Амуру» ради игровой практики в Континентальной хоккейной лиге. За хабаровскую команду уроженец Тольятти будет выступать на протяжении ближайшего сезона. В недавнем чемпионате КХЛ Крутов был задействован лишь в 3 матчах «Торпедо», после чего провёл 21 игру за «Амур». Как игрок хабаровчан он набрал 4 очка (2 + 2).
В апреле Андрею Крутову исполнилось 20 лет. Он защищал цвета наших команд «Чайка» и «Торпедо-Горький», был чемпионом МХЛ и ВХЛ.