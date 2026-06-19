Пермь включилась в активную фазу по ремонту и строительству дорог

Часть работ власти города выполняют по обращениям горожан в соцсетях. Жители Перми сообщают о пешеходных дорожках, которые необходимо восстановить. Глава города Эдуард Соснин отметил важность удобных подходов к остановкам и социальным объектам, по которым могли пройти молодые семьи с колясками и пожилые люди. По просьбам пермяков 12 участков тротуаров уже отремонтированы.