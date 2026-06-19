Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыл приём и отправку рейсов

О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

Источник: Живем в Нижнем

Аэропорт Нижнего Новгорода 19 июня ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, такие меры приняты для безопасности полётов.

Несмотря на ограничения, воздушная гавань продолжает работать с пассажирами. В здании аэропорта дежурят сотрудники и представители авиакомпаний — они помогают всем, кто ждёт вылета.

Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребёнка. В залах ожидания работают фонтанчики с питьевой водой, круглосуточно доступен медпункт. Зарядить телефон можно на специальных стойках, а бесплатный Wi-Fi действует на всей территории аэропорта.

Аналогичные меры ранее вводили в аэропортах Геленджика и Сочи. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.