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Андрей Кропоткин назвал Месси лучшим игроком и выбрал команду-фаворита ЧМ-2026

Председатель Заксобрания и сам занимался футболом.

Источник: Клопс.ru

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин назвал сборную Аргентины своим фаворитом на чемпионате мира по футболу. Блогеры «На трибуне» спросили политика, за кем он следит на турнире.

«Аргентина и Месси — это лучший игрок мира. Считаю, что фаворит — Аргентина», — ответил Кропоткин.

По его словам, футбол остаётся самой массовой и многонациональной игрой на планете. Глава Заксобрания сожалеет, что сборная России не участвует в нынешнем мундиале, и надеется на её возвращение в мировой футбол к следующему крупному турниру.

Андрей Кропоткин давно увлекается футболом и в молодости сам занимался этим видом спорта. Он учился в школе № 47, расположенной рядом со стадионом «Балтика», и искал секцию недалеко от дома. Был выбор между теннисом и футболом, и ставка была сделана в пользу спорта № 1.