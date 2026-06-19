Андрей Кропоткин назвал Месси лучшим игроком и выбрал команду-фаворита ЧМ-2026

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин назвал сборную Аргентины своим фаворитом на чемпионате мира по футболу. Блогеры «На трибуне» спросили политика, за кем он следит на турнире.
«Аргентина и Месси — это лучший игрок мира. Считаю, что фаворит — Аргентина», — ответил Кропоткин.
По его словам, футбол остаётся самой массовой и многонациональной игрой на планете. Глава Заксобрания сожалеет, что сборная России не участвует в нынешнем мундиале, и надеется на её возвращение в мировой футбол к следующему крупному турниру.
Андрей Кропоткин давно увлекается футболом и в молодости сам занимался этим видом спорта. Он учился в школе № 47, расположенной рядом со стадионом «Балтика», и искал секцию недалеко от дома. Был выбор между теннисом и футболом, и ставка была сделана в пользу спорта № 1.