Андрей Кропоткин назвал Месси лучшим игроком и выбрал команду-фаворита ЧМ-2026

Андрей Кропоткин давно увлекается футболом и в молодости сам занимался этим видом спорта. Он учился в школе № 47, расположенной рядом со стадионом «Балтика», и искал секцию недалеко от дома. Был выбор между теннисом и футболом, и ставка была сделана в пользу спорта № 1.