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Экспертиза признала «Дом Лебрехта» в Светлогорске объектом культурного наследия

Эксперт предложил использовать название «Дом Лебрехта».

Жилой дом на Калининградском проспекте, 19 в Светлогорске получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий акт опубликован на сайте региональной Службы охраны памятников.

Речь идет о выявленном объекте культурного наследия «Дом жилой», который экспертиза предлагает включить в реестр под названием «Дом Лебрехта». Согласно заключению, здание было построено в период с 1893 по 1906 год и может получить статус памятника регионального значения.

«Особенности внутренних планировок позволяют с определённой долей вероятности сделать вывод, что функционирование здания как предназначенного для проживания одной семьи маловероятно; о выделении в объекте нескольких помещений — квартир, принадлежавших нескольким пользователям либо сдававшихся в качестве гостиничных номеров. Дом, с высокой вероятностью, использовался как доходный дом либо гостиница», — говорится в экспертизе.

В связи с чем, экспертом предложено отказаться от сложившегося в популярной литературе наименования «Большая вилла “Лебрехт”». Вместо него эксперт предложил использовать название «Дом Лебрехта».

Эксперт отметил, что объект расположен в исторической части бывшего Раушена (ныне Светлогорск — прим. «Нового Калининграда») и сохранил высокую степень подлинности. Здание дошло до наших дней практически без изменений объемно-пространственной композиции и остается одним из элементов исторической застройки Калининградского проспекта.

В заключении говорится, что объект обладает историко-архитектурной, художественной и градостроительной ценностью, его включение в государственный реестр является обоснованным.

Как сообщает портал «Prussia39», статус выявленного объекта культурного наследия здание на Калининградском проспекте, 19 получило еще в 2011 году. В послевоенные годы здесь размещалась детская музыкальная школа. Однако по данным из экспертизы, с 2014 года здание не эксплуатируется, в связи с чем происходит ухудшение состояния объекта.

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