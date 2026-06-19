Экспертиза признала «Дом Лебрехта» в Светлогорске объектом культурного наследия

Как сообщает портал «Prussia39», статус выявленного объекта культурного наследия здание на Калининградском проспекте, 19 получило еще в 2011 году. В послевоенные годы здесь размещалась детская музыкальная школа. Однако по данным из экспертизы, с 2014 года здание не эксплуатируется, в связи с чем происходит ухудшение состояния объекта.