В Иркутске внедрили новый метод операций на щитовидной железе

Инновационный метод удаления доли щитовидной железы без разреза начали применять в онкологическом диспансере Иркутской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В классическом варианте тиреоидэктомии хирург формирует доступ через разрез кожи в шейной области. В ходе нового метода инструменты и эндоскоп вводятся через небольшие разрезы в преддверии полости рта либо в подбородочной области. Также врачи используют эндоскоп с оптическим увеличением в 6−10 раз, что обеспечивает хороший обзор важных анатомических структур.
«Специалисты онкодиспансера последовательно развивают направление малоинвазивной хирургии в онкологической службе региона, и внедрение трансоральной эндоскопической тиреоидэктомии — значимый шаг в повышении качества высокотехнологичной медицинской помощи. Эта операция позволяет решить ключевую медицинскую задачу, одновременно избавляя пациента от видимого послеоперационного рубца на шее», — отметил главный врач областного онкологического диспансера Андрей Менг.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.