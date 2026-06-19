500 человек прошли обучение на слёте волонтёров-поисковиков в Нижнем

На торжественной церемонии закрытия выступил губернатор региона Глеб Никитин. Он обратился к волонтёрам со словами: «Волонтёры‑поисковики вызывают огромное уважение: часто именно они становятся последней надеждой для многих людей. Они идут в поля по велению сердца, чтобы помочь людям и спасти жизни. Но одного желания мало — без отточенных умений и настоящего профессионализма такую задачу не выполнить. Принципиально важно, что поисково‑спасательные работы ведутся в тесном взаимодействии с профессионалами из системы МЧС. При необходимости все добровольческие организации и силовые ведомства объединяются ради одной цели — помочь, спасти, выручить, сохранить жизнь».