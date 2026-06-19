500 человек прошли обучение на слёте волонтёров-поисковиков в Нижнем

18 июня на спортивной базе «Море спорта» в Городецком округе Нижегородской области подвели итоги Международного слёта волонтёров‑поисковиков, который организовал Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В течение недели, начиная с 12 июня, 500 добровольцев из 57 российских регионов и пяти стран — Беларуси, Армении, Сербии, Узбекистана и Казахстана — прокачивали ключевые навыки: учились оказывать первую помощь, ориентироваться на местности и выживать в непростых природных условиях.
На торжественной церемонии закрытия выступил губернатор региона Глеб Никитин. Он обратился к волонтёрам со словами: «Волонтёры‑поисковики вызывают огромное уважение: часто именно они становятся последней надеждой для многих людей. Они идут в поля по велению сердца, чтобы помочь людям и спасти жизни. Но одного желания мало — без отточенных умений и настоящего профессионализма такую задачу не выполнить. Принципиально важно, что поисково‑спасательные работы ведутся в тесном взаимодействии с профессионалами из системы МЧС. При необходимости все добровольческие организации и силовые ведомства объединяются ради одной цели — помочь, спасти, выручить, сохранить жизнь».
Елена Мильская, председатель попечительского совета Национального центра помощи, вручила нижегородскому отделению организации ключи от нового автомобиля для поисковых операций. Она поблагодарила добровольцев, передав мысль о том, что статус «последней надежды», которым наделяют волонтёров, полностью оправдан: их работа помогает семьям пережить тяжёлую ситуацию, когда кто‑то пропадает, а их стойкость, смелость и накопленный опыт имеют огромную ценность.
Советник министра МЧС России Даниил Мартынов озвучил напутствие главы ведомства: «Мы обязаны готовить волонтёров так же, как и сотрудников. Ведь именно они придут нам на помощь, когда она потребуется».
Практическая часть программы включала масштабные учения: волонтёры исследовали территорию площадью более 100 квадратных километров, отрабатывая десятки сценариев пропажи людей — в том числе в ночное время. Для поисковых мероприятий задействовали разнообразную спецтехнику: квадроциклы, мотоциклы, грузовики, а также лошадей. В завершение участники вместе с инструкторами МЧС детально разобрали проведённые учебные поиски, выделив как сильные стороны, так и зоны для роста.
Важным событием церемонии стало подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и организацией «Русская Гуманитарная Миссия». Стоит отметить, что, хотя центр регулярно проводит крупные слёты поисковиков, международный формат мероприятия реализован впервые.