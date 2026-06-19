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В Иркутске прошёл рейд по замеру токсичности выхлопов автомобилей

Из 25 проверенных машин у пяти выявили технические неисправности.

Источник: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улице Олега Кошевого в Иркутске прошёл рейд по контролю за выбросами газов от автомобилей.

Специалисты администрации и сотрудники ГИБДД с помощью газоанализаторов и дымомеров проверили 25 машин на бензине и дизеле.

У пяти из них зафиксировали технические неисправности. На водителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Рейды проводят ежегодно с мая по октябрь.

— В целом показатели по городу улучшились: уровень загрязнения воздуха выхлопными газами снижается, — отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Иркутска Валентина Сафонова.