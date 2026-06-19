В Калининградской области определили первого двухсотбалльника по ЕГЭ

Выпускница школы № 44 Калининграда Вера Митюшкина стала первым двухсотбалльником в Калининградской области по итогам ЕГЭ 2026 года. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Школьница получила максимальные 100 баллов по химии и 100 баллов по русскому языку.
По словам губернатора, 96 школьников набрали более 90 баллов по русскому языку.
Всего по итогам уже опубликованных результатов ЕГЭ по химии, литературе, русскому языку и истории в Калининградской области насчитывается 22 стобалльника.
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