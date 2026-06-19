В Калининградской области появилась первая выпускница, набравшая 200 баллов на ЕГЭ

«Получаем результаты первых экзаменов и вместе с ними — хорошие новости. Помню, насколько это волнительный период. Проходил через это сам, а позже — и как родитель. Узнал, что у нас появился первый двухсотбалльник: выпускница 44-й школы Вера Митюшкина получила 100 баллов по химии и 100 баллов по русскому языку», — говорится в сообщении.