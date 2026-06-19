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В Калининградской области появилась первая выпускница, набравшая 200 баллов на ЕГЭ

Школьница получила максимальный результат за русский язык и химию.

В Калининградской области появилась первая выпускница, набравшая 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в пятницу, 19 июня.

«Получаем результаты первых экзаменов и вместе с ними — хорошие новости. Помню, насколько это волнительный период. Проходил через это сам, а позже — и как родитель. Узнал, что у нас появился первый двухсотбалльник: выпускница 44-й школы Вера Митюшкина получила 100 баллов по химии и 100 баллов по русскому языку», — говорится в сообщении.

Беспрозванных также сообщил, что 96 выпускников получили более 90 баллов по русскому языку. Всего по химии, литературе, русскому языку и истории в области уже 22 стобалльника.

У многих участников ЕГЭ-2026 по русскому языку возникли проблемы с написанием слова «преддверие».