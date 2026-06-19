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Волгоград заливает июньским ливнем

Обещанный синоптиками ливень стеной поливает Волгоград. Ослабив свой напор, стихия, по прогнозам метеорологов.

Обещанный синоптиками ливень стеной поливает Волгоград. Ослабив свой напор, стихия, по прогнозам метеорологов, задержится в городе до конца дня.

Предвестниками осадков стали мощные раскаты грома, моментально «разбудившие» сигнализации автомобилей. После кратковременной разминки дождь набрал желаемые обороты и начал в буквальном смысле топить улицы.

Впрочем, разом охватить все районы города стихия не смогла. Пока, по словам волгоградцев, осадки обрушились на южные районы. А вот на севере Волгограда дождь только готовится к своему «выходу».

Отметим, что продолжение природной «арии» ожидается в городе на Волге также в течение всех выходных.

Фото Андрея Поручаева, видео читателей V102.ru.