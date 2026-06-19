Международный слёт волонтёров-поисковиков в Городецком округе: 500 участников прошли подготовку за неделю

500 волонтёров из 57 регионов России и 5 стран прошли обучение на Международном слёте волонтёров-поисковиков в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Теоретическую и практическую подготовку добровольцы получили на спортивной базе «Море спорта» в Городецком округе.
18 июня состоялась торжественная церемония закрытия слёта, организованного Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. На протяжении недели с 12 июня волонтёры повышали навыки в медицине, ориентировании на местности и выживании в дикой природе. Международный состав участников был представлен командами из Беларуси, Армении, Сербии, Узбекистана и Казахстана.
В церемонии закрытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская, советник министра МЧС России Даниил Мартынов. Глеб Никитин отметил: Волонтёры-поисковики вызывают огромное уважение, часто именно они становятся последней надеждой для многих людей. Они идут в поля по велению сердца, чтобы помочь людям и спасти жизни. Но одного желания мало — без отточенных умений и настоящего профессионализма такую задачу не выполнить.
Елена Мильская вручила отделению Национального центра по Нижегородской области ключи от новой машины для поисковых работ. Даниил Мартынов передал участникам благодарность и напутствие от главы МЧС: Мы обязаны готовить волонтёров так же, как и сотрудников. Ведь именно они придут нам на помощь, когда она потребуется.
Волонтёры после двух дней интенсивной подготовки приняли участие в учениях, максимально приближенных к реальным поискам, которые не прекращались и в ночное время. Добровольцы исследовали более 100 квадратных километров и отработали несколько десятков сценариев пропажи людей. В распоряжение волонтёров был предоставлен огромный парк спецтехники — от мотоциклов и квадроциклов до грузовиков, даже кони.
Ранее сообщалось, что волонтёры-поисковики завершат слёт учениями в Городецком округе.