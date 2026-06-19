Международный слёт волонтёров-поисковиков в Городецком округе: 500 участников прошли подготовку за неделю

Волонтёры после двух дней интенсивной подготовки приняли участие в учениях, максимально приближенных к реальным поискам, которые не прекращались и в ночное время. Добровольцы исследовали более 100 квадратных километров и отработали несколько десятков сценариев пропажи людей. В распоряжение волонтёров был предоставлен огромный парк спецтехники — от мотоциклов и квадроциклов до грузовиков, даже кони.