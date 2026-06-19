Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону пытаются продать активы зернотрейдера

Информацию опубликовали на портале ГИС Торги.

На портале ГИС Торги опубликована информация о проведении аукциона по продаже активов известного зернотрейдера в Ростовской области.

В рамках торгов планируется реализовать 100% уставного капитала хозяйственного общества (2,3 млрд рублей), имущество предприятия, включая зерновой терминал, склады, теплоходы и нефтеналивное судно и земельные участки общей площадью 19,74 га с расположенными на них объектами.

Численность работников предприятия составляет 300 человек.

Аукцион проводится на основании распоряжения Росимущества. Основные параметры торгов:

начальная цена: 11,7 млрд рублей (без НДС);

шаг аукциона: 585 млн рублей (5%);

приём заявок: до 6 июля 2026 года;

дата торгов: 9 июля 2026 года.