На Дону пытаются продать активы зернотрейдера

На портале ГИС Торги опубликована информация о проведении аукциона по продаже активов известного зернотрейдера в Ростовской области.
В рамках торгов планируется реализовать 100% уставного капитала хозяйственного общества (2,3 млрд рублей), имущество предприятия, включая зерновой терминал, склады, теплоходы и нефтеналивное судно и земельные участки общей площадью 19,74 га с расположенными на них объектами.
Численность работников предприятия составляет 300 человек.
Аукцион проводится на основании распоряжения Росимущества. Основные параметры торгов:
начальная цена: 11,7 млрд рублей (без НДС);
шаг аукциона: 585 млн рублей (5%);
приём заявок: до 6 июля 2026 года;
дата торгов: 9 июля 2026 года.