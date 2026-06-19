На Дону пытаются продать активы зернотрейдера

В рамках торгов планируется реализовать 100% уставного капитала хозяйственного общества (2,3 млрд рублей), имущество предприятия, включая зерновой терминал, склады, теплоходы и нефтеналивное судно и земельные участки общей площадью 19,74 га с расположенными на них объектами.