В Перми до конца года обустроят 72 детские и спортивные площадки

Власти Перми ведут планомерную работу по созданию мест для активного отдыха и игр рядом с домом, чтобы детство у юных пермяков было по-настоящему счастливым. Детские игровые площадки создаются по инициативе жителей в разных районах города с учетом современных стандартов безопасности и комфорта.