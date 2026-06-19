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В Прикамье молодым педагогам будут платить 100 тысяч рублей

Главное условие — устроиться на работу в течение двух лет после получения профессионального образования.

Молодые педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций Пермского края смогут получить единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей, сообщили в Законодательном собрании Прикамья.

Инициативу внесли в заксобрание в начале июня. 18 июня закон приняли в двух чтениях.

«Поддержка молодых специалистов — это ключевой инструмент в решении кадрового вопроса. Сегодня мы создаём условия для омоложения педагогических коллективов, в том числе в сельской местности», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Главное условие — устроиться на работу в течение двух лет после получения профессионального образования. В законопроекте предлагается не учитывать форму обучения, то есть выплата будет доступна и тем, кто учился заочно. Ранее претендовать на пособие могли только выпускники очной формы.

Напомним, в Перми ушёл из жизни известный социальный педагог Михаил Большаков. Он был членом совета Ассоциации молодых педагогов Перми и курировал молодых специалистов в Ленинском и Дзержинском районах.