Тушить лесные пожары в Красноярском крае помогут огнеборцы из Свердловской области и Карелии

По данным на 14:00 19 июня, в регионе действует 101 лесной пожар на площади 127 тысяч гектаров. Почти все очаги — в удаленных лесничествах: Байкитском, Туруханском, Эвенкийском, Северо-Енисейском и других. За минувшие сутки ликвидировали 10 возгораний на площади 3 тысячи гектаров. Предварительная причина всех пожаров — грозы. На севере края установилась жара, грозовая активность продолжается, осадков нет.