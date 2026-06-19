Тушить лесные пожары в Красноярском крае помогут огнеборцы из Свердловской области и Карелии

К тушению лесных пожаров на севере Красноярского края подключают силы из других регионов. Сегодня регион едет подкрепление из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии.
Основные очаги находятся в труднодоступной местности, куда невозможно доставить тяжелую технику, поэтому увеличивают и группировку авиации, сообщает региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса.
Сейчас в тушении участвуют более 1600 человек, в том числе федеральный резерв Авиалесоохраны, авиапожарные из Бурятии и Забайкалья. Работают больше 30 воздушных судов, включая вертолеты с водосливными устройствами. Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик Ан-26.
По данным на 14:00 19 июня, в регионе действует 101 лесной пожар на площади 127 тысяч гектаров. Почти все очаги — в удаленных лесничествах: Байкитском, Туруханском, Эвенкийском, Северо-Енисейском и других. За минувшие сутки ликвидировали 10 возгораний на площади 3 тысячи гектаров. Предварительная причина всех пожаров — грозы. На севере края установилась жара, грозовая активность продолжается, осадков нет.
Напомним, накануне дым от пожаров добрался до Новосибирска — 18 июня город накрыло гарью, метеостанции зафиксировали ухудшение видимости. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни из-за слабого ветра дым будет накапливаться. Ранее дымка накрыла Томск.
В Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Посещение их ограничено, запрещено разводить костры и сжигать мусор. За нарушение правил грозит административная и уголовная ответственность.
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