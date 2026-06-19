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В селе Зыково Красноярского края появится школа на 400 мест

В Зыково строится школа на 400 человек.

Источник: Комсомольская правда

В селе Зыково Красноярского края появится школа на 400 учеников. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Строители завершают каменную кладку, прокладывают трубы водопровода и отопления, монтируют конструкции кровли, полы, кабели, а также шахты лестничных маршей.

Для начальной школы на первом этаже предусмотрены четыре учебных класса, кабинет логопеда и дефектолога, помещения для группы продленного дня со спальней-игровой. На втором и третьем этажах оборудуют классы для 5−11 классов, учительскую и комнату отдыха.

В обеденном зале одновременно будут помещаться 200 школьников и восемь учителей. В актовом зале — 270 человек. Также в сельской школе оборудуют читальный зал, спортзал и медблок.

В 2027 году школьники села начнут учебный год в новом здании.