В селе Зыково Красноярского края появится школа на 400 мест

В селе Зыково Красноярского края появится школа на 400 учеников. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Строители завершают каменную кладку, прокладывают трубы водопровода и отопления, монтируют конструкции кровли, полы, кабели, а также шахты лестничных маршей.
Для начальной школы на первом этаже предусмотрены четыре учебных класса, кабинет логопеда и дефектолога, помещения для группы продленного дня со спальней-игровой. На втором и третьем этажах оборудуют классы для 5−11 классов, учительскую и комнату отдыха.
В обеденном зале одновременно будут помещаться 200 школьников и восемь учителей. В актовом зале — 270 человек. Также в сельской школе оборудуют читальный зал, спортзал и медблок.
В 2027 году школьники села начнут учебный год в новом здании.